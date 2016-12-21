THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı

THY Euroelague’de 14. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynayacakken, Darüşşafaka Doğuş da Maccabi FOX Tel Aviv’i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da karşılaşacak.Kaynak: İHA
THY Euroleague’in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
22 Aralık Perşembe
20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes
21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan
22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos
23 Aralık Cuma
20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv
22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia
23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.