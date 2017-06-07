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Torres’in adresi İstanbul

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Bedelsiz bir yıldız alabiliriz” açıklamasının ardından ibre Avrupa’ya döndü. Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olması, Atletico ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki golcü Fernando Torres'i cezbediyor.

Torres’in adresi İstanbul

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Fernando Torres adım adım Beşiktaş'a yaklaşıyor. İspanyol temsilcisinin kendisine yeni kontrat önermemesinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 33 yaşındaki forvet, siyah-beyazlıların teklifini düşünüyor. Meksika'nın Queretaro ve Çin'in Guzihou Zhicheng takımının da istediği deneyimli golcü, Avrupa kıtasında kalmak istiyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, İspanya’nın AS gazetesi Fernando Torres'in tercihinde Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmasının önemli bir etken olacağını belirtti. Ünlü spor gazetesi, “Daha önce Çin'den gelen tekliflere pek kulak asmayan Torres, Meksika'ya da gitmeyi düşünmüyor. Hâlâ Avrupa'da önemli iş yapabileceğine inanan başarılı golcü gelecek sezon Türkiye'nin yolunu tutabilir” yorumunda bulundu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Torres #istanbul #beşiktaş
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