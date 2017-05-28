Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu, Instagram paylaşımında Ziraat Türkiye Kupası maçında gerginlik yaşadığı Fenerbahçeli Van Persie'yi etiketledi

Beşiktaş'ın Sırp stoperi Dusko Tosic, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Fenerbahçeli oyuncu Robin van Persie'ye göndermede bulundu.

Kişisel Instagram hesabından şampiyonlukla alakalı bir görsel paylaşan Tosic, sarı-lacivertlilerin Hollandalı golcüsünü de iletisine etiketledi.

Tosic ile Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Vodafone Stadyumu'nda oynanan maçta gerginlik yaşamış ve Sırp futbolcu kırmızı kart görmüştü.



Köprüdeki Fenerbahçe bayrağı indirildi

Beşiktaşlı taraftarlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılı olan Fenerbahçe bayrağını indirdi.

Sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasının ardından köprüye asılan bayrak, siyah-beyazlı bir grup taraftar tarafından indirildi.

Süper Lig'de şampiyonluğun ilan edilmesininden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup taraftar, meşalelerle yaktığı bayrağı, daha sonra denize attı.