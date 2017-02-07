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Trabzonspor 300 milyon liralık gelir bekliyor

Bordo mavili kulüp, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı 300 milyon lira karşılığında Devlet Hava Meydanları İşletmesine devretmeyi planlıyor

Trabzonspor 300 milyon liralık gelir bekliyor

Trabzonspor Kulübünün, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni, Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) devrederek 300 milyon liralık gelir etmesi bekleniyor.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, 30 Kasım 2016 tarihli altı aylık ara dönem özet finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.
Rapora göre, şirketin 145 milyon lira kısa vadeli yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilerek, "Şirket, kısa vadeli banka kredileri haricindeki kısa vadeli ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için yaklaşık ilave 133 milyon lira nakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir." denildi.
Şirketin söz konusu ilave nakit ihtiyacını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni devrederek karşılamayı planladığı vurgulanan raporda, şu bilgilere yer verildi:
"Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesine devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi kapsamında 100 milyon dolarlık bir gelir beklenmektedir. Şirket yukarıdaki açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini öngörmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ #Trabzonspor #spor toto süper lig #rapor #Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
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