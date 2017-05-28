Muharrem Usta, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ı tebrik etti.



Başkan Usta, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçta bir takım şampiyon oluyor. Başarının anahtarı sabır, istikrar, süreklilik. Tebrikler Beşiktaş. Başarı paylaştıkça güzeldir." ifadesine yer verdi.