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Trabzonspor'da haciz işlemine tepkiler sürüyor

"Alın teri ve tertemiz hak ederek kazanılmış kupalarımıza böyle manasız ve kasten yapılmış bir eylem kabul edilemez"

Trabzonspor'da haciz işlemine tepkiler sürüyor

Trabzonspor Arşiv ve Müzeler Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Alın teri ve tertemiz hak ederek kazanılmış kupalarımıza böyle manasız ve kasten yapılmış bir eylem kabul edilemez." denildi.

Kurulun açıklamasında, son günlerde yaşanan şampiyonluk kupalarına haciz konulması gibi talihsiz bir durum karşısında açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor'un ve Trabzon halkının maddi değerlere sığmayacak kadar kıymetli olan, alın teri ve tertemiz hak ederek kazanılmış kupalarımızı böyle manasız ve kasten yapılmış bir eylem karşısında alet edilmesi kabul edilemez bir cüret olarak görmekteyiz. Bu pervasızlık karşısında sorumlu olanların Trabzon şehrinden değil, kesinlikle Trabzonspor'un büyüklüğünü hazmedemeyen tıpkı 7. şampiyonluğumuzu elimizden almak için yapılanların benzeri gibi dışarıdan olduğuna emin olduğumuz güçler derhal tespit edilip kamuoyuna açıklanmalıdır. 50. yılımızda yine tarih yazmak için hazırlandığımız bu dönemde kulübümüze karşı bu pervasızca saldırılara karşı her zamankinden daha güçlü ve sabırla kenetlenmeliyiz."

Bordo-mavilileri müzeyi ziyarete çağıran kurul, "Bu vesile ile bütün Trabzonspor sevdalılarını müzemize davet ediyor ve sahip çıkmaları gereken tarihimizi tekrar inceleyip bilinçli bir taraftar zihniyetiyle 50. yılımızda daha coşkulu görmek istiyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #Müze ve Arşiv Kurulu #haciz
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