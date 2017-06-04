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Trabzonspor'da kulüp doktoru Şentürk, görevinden ayrıldı

Trabzonspor'un kulüp doktoru Ufuk Şentürk, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da kulüp doktoru Şentürk, görevinden ayrıldı

Bordo-mavili kulüpte çalışan Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağustos 2015'ten itibaren gururla yürüttüğüm Trabzonspor kulüp doktorluğu görevimden dün itibarı ile kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Şentürk, şunları kaydetti:

"Hem cerrahi hem de akademik kariyerime devam etmek üzere ağustostan itibaren yeniden Berlin Humboldt Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'ne dönüyorum. Trabzonspor'daki göreve gelmeme vesile olan eski kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma'ya, İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine, Muharrem Usta ve yönetimine, beraber çalıştığım tüm hocalar ve teknik ekiplerine, tüm mesai arkadaşlarıma ve özellikle Trabzonspor sağlık ekibine bana verdikleri destekten dolayı teşekkür eder, çok sevdiğim ve taraftarı olduğum Trabzonspor Kulübüne her daim üstün başarılar dilerim."


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #kulüp #ufuk şentürk #görev #bordo-mavi
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