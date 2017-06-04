Spor Toto Süper Lig'i 51 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, geçen sezondan 11 puan fazla topladı.

Spor Toto Süper Lig'i 51 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, geçen sezona göre 11 puan fazla topladı.



Geçen sezon ligi 40 puanla 12. sırada bitiren bordo-mavililer, 2016-2017'de ise 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyetle 51 puan elde ederek daha iyi bir performans gösterdi.



Bordo-mavililer, bu sezon görev yapan teknik direktör Ersun Yanal ile 2014-2015'yi 57 puanla 5. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma başarısı göstermişti.



İkinci yarı daha fazla puan



Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde ilk yarıdan daha fazla puan topladı.



Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 18 puanla 13. sırada yer alan bordo-mavililer, 18 haftalık ikinci yarıda ise 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve sezonu 6. sırada kapadı.



Son 6 sezonun en az golünü yedi



Trabzonspor, 34 hafta sonunda yediği 34 golle son 6 sezon içerisinde en az golü kalesinde gördü.



Bordo-mavililer, 2015-2016 sezonunda 59, 2014-2015'te 48, 2013-2014'te 41, 2012-2013'te 40, 2011-2012'de 39 gol yemişti.



4 sezonun en az golünü attı



Trabzonspor, attığı gol bakımından ise son 4 sezonun en kötü performansını gösterdi.



Ligde 34 haftada 39 gol atan bordo-mavililer, geçen sezon 40, 2014-2015'te 58, 2013-2014'te 53 gol atmıştı.



10 maçlık çıkış, 6 maçlık düşüş



Trabzonspor, sezon içerisinde en başarılı dönemi ikinci yarının başlamasıyla yaşadı.



Bordo-mavililer, ikinci yarının başlamasıyla ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligde 5. sıraya kadar yükselirken, ilk 4 ve Avrupa kupalarında iddialı konuma geldi.



Karadeniz ekibi, en kötü seriyi ise sezonun son 6 haftasında gösterdi. Bordo-mavililer, son 6 haftada 2 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet yüzü göremezken, beşincilik koltuğunu da Antalyaspor'a kaptırdı.



Kupada gruplarda elendi



Ligde Avrupa kupalarına katılma başarısı yakalayamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da varlık gösteremedi.



Kupada Serhat Ardahanspor ve Çorum Belediyespor'u eleme maçlarında geçen bordo-mavililer, mücadele ettiği H Grubu'nda Atiker Konyaspor ve Gümüşhanespor'un ardından üçüncü sırada yer alarak organizasyona veda etti.



13 sezon sonra Avrupa'da art arda yok



Ligi 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'dan 13 sezon aradan sonra art arda 2 sezon uzak kaldı.



Son olarak 2000-2001, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016-2017'nin ardından gelecek sezon da Avrupa'da mücadele edemeyecek. Bordo-mavililer, 13 sezon sonra ilk kez üst üste 2 dönem Avrupa kupalarına katılma başarısı yakalayamadı.



Deplasmanda 6 sezonun en iyisi



Trabzonspor, evinden daha fazla puan topladığı dış sahada, son 6 sezonun en iyi performansını sergiledi.



Bordo-mavililer, 17 deplasman maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplamayı başardı.



Karadeniz ekibi, iç sahada ise 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 23 puan elde edebildi.



2010-2011 sezonunda dış sahada 42 puanla en başarılı olduğu dönemi yaşayan Trabzonspor, 2011-2012'de 24, 2012-2013'te 15, 2013-2014'te 19, 2014-2015'te 18, 2015-2016'da 13 puan toplamıştı.



Ligin ikinci yarısında deplasmanda hiç mağlup olmayan Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmeme serisini 9 müsabakayla geride bıraktı.



Tek teknik adamla bitirdi



Sezon başında Ersun Yanal'ı göreve getiren Trabzonspor, 34 haftalık dönemde deneyimli teknik adamla çalıştı.



En son 2011-2012 sezonu boyunca Şenol Güneş ile çalışan bordo-mavililer, 5 sezon sonra sezonu aynı teknik adamla bitirdi.

