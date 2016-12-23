Trabzonspor'dan gövde gösterisi

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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3’üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Kızılcabölükspor’u 5-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Mustafa Yumlu, 30’uncu dakikada Güray, 35’inci dakikada Abdülkadir, 61 ve 84’üncü dakikalarda Yusuf Yazıcı kaydetti.

4’üncü dakikada Yusuf Yazıcı ile verkaçında ceza sahasına giren Güray, içeri ortaladı, savunma araya girerek topu kornere gönderdi.



5’inci dakikada Durica ceza sahası dışından şansını denedi, top üstten auta çıktı.





9’uncu dakikada Castillo soldan ceza sahası içine girdi. 6 pasın üzerine çıkardığı topu Yusuf Yazıcı kaleye gönderdi, kaleci Abdullah gole izin vermedi.





10’uncu dakikada sol kanattan Yusuf Yazıcı’nın ceza sahasına ortaladığı topa Mustafa Yumlu rahat pozisyonda kafayla vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu; 1-0.



20’nci dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi yokladı, şutu üstten farklı şekilde auta gitti.



30’uncu dakikada Yusuf Yazıcı’nın ara pasında savunmanın arkasına sızan Güray önce topu kontrol etti, ardından kalecinin üzerinden gönderdiği aşırtma şut ağlarla buluştu; 2-0.





35’inci dakikada Güray’ın ceza sahasına gönderdiği ortayı Yusuf Yazıcı bekletmeden topuğuyla indirdi, topla buluşan Abdülkadir rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu; 3-0.



Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 3-0 önde tamamlandı.



60’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde Bero’ya yapılan müdahale sonrasında hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi.



61’inci dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Yazıcı topu ağlarla buluşturdu; 4-0.



70’inci dakikada sağ kanattan Yusuf Yazıcı’nın kullandığı korner atışında Suk savunmanın arasından yükseldi, kafa vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.



83’üncü dakikada Güray’ın sol kanattan ceza sahasına orta şut karşımı gönderdiği top üst direğe çarpıp auta gitti.



84’üncü dakikada Okay’ın indirdiği topu Yusuf Yazıcı ceza yayının üzerinden sert vuruşla ağlara gönderdi; 5-0.



90’ıncı dakikada Emir ceza sahasına taşıdığı topu kaleye gönderdi, yandan auta çıktı. Karşılaşma 5-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.





STAT: Hüseyin Avni Aker



HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Osman Karakaş (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)



TRABZONSPOR: Esteban (xx)- Zeki (xxx), Mustafa Yumlu (xxx)(Dk.74 Mustafa Akbaş x), Durica (xxx), Güray (xxx), Aytaç (xxx), Yusuf Yazıcı (xxxx), Bero (xx)(Dk.74 Okay x), Abdülkadir (xxx)(Dk.85 Yusuf Erdoğan), Castillo (xx), Suk (xx)





KIZILCABÖLÜKSPOR: Abdullah (x)- Semih (x), Kerim (x), Ramazan (xx), Tayfun (x), Özer (x), Reha (x)(Dk.46 Muhittin x), Taygun (x), Mustafa (x)(Dk.61 Cihat x), Emir (x), Fatih (x)(Dk.74 Emre x)



GOLLER: Dk.10 Mustafa Yumlu, Dk.30 Güray, Dk.35 Abdülkadir, Dk.61(Pen)-84 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

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