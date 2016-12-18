Trabzonspor deplasmanda kayıp

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor galibiyetinin ardından sahasında Adanaspor'u yenerek bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak 6 puan elde eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında deplasmanda kayıp yaşadı. Rakibine tek golle mağlup olan bordo-mavililer deplasmanda gol şanssızlığını da yenemedi.Kaynak: İHA
Deplasmanda en az gol atan takım
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer ligin deplasmanda en az gol atan takımı oldu. Bordo-mavililer 4 golle Adanaspor takıp etti.
Geçtiğimiz sezon gerisinde kaldı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ligin ilk 15 haftasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederken attığı 18 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Söz konusu dönemde 20 puan toplayan bordo-mavililer bu sezon aynı haftalarda ise oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 12 gole karşılık kalesinde 17 gol gören bordo-mavililer 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı.
Deplasmanda 3 gol attı, 11 gol yedi
Trabzonspor savunması deplasmanda oynadığı maçlarda adeta çöktü. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 8 maçın sadece 3'ünde kalesini gole kapadı. Diğer 5 karşılaşmada ise bordo-mavili takım kalesinde 11 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takımları yendi
Trabzonspor deplasmanda 2 galibiyet elde edebildi. Galatasaray'ı ve Kayserispor'u 1-0'lık skorlarla yenen bordo-mavili takım sarı-kırmızı renklere sahip iki takım yenme başarası göstermesi dikkat çekti.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar:
Gaziantepspor - Trabzonspor: 1-0
Alanyaspor - Trabzonspor: 3-0
Karabükspor - Trabzonspor:4-0
Galatasaray - Trabzonspor :0-1
Beşiktaş - Trabzonspor:2-1
Gençlerbirliği - Trabzonspor:0-0
Kayserispor - Trabzonspor:0-1
Başakşehir - Trabzonspor:1-0
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