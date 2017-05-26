Bordo-mavililer, 20 yıldır dış sahada yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.



Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puan kayıpları yaşayarak Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan bordo-mavililer, 23 Ağustos 1997'de 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından 20 yıldır deplasmanda yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istiyor.



Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir beraberliği ile altıncı sıraya gerileyen bordo-mavililer, Avrupa iddiasını sonuna kadar kovalayarak kalan 2 haftada Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarında 6 puanı hedefledi.



Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.



Hazırlıklarını tesislerinde tamamladıktan sonra bugün İstanbul'a gidecek bordo-mavililerin Fenerbahçe karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Bero, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.



Kaybetmeme serisi



Ligin ikinci yarısında deplasmanda art arda 8 maçlık yenilmeme serisi yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe maçında da mağlup olmazsa 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık kaybetmeme serisini geride bırakmış olacak.



Bordo-mavililer, ligde 2017 yılında oynadığı 8 deplasman maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı.



4 oyuncu kart sınırında



Trabzonspor'da 4 futbolcu Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Bordo-mavililerde Aytaç Kara, Mustafa Akbaş, Bero ve Rodallega, kart görmeleri durumunda ligin son haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.



Usta, tepkisini sürdürüyor



Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili takımın şampiyonluk kupalarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik tepkisini sürdürdü.

Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse endişe etmesin ki ortak menfaatlerine ulaşmak için müzeye göz dikenler ve iş birlikçileri deşifre olacaklar. Allah büyüktür." ifadesini kullandı.