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Trabzonspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Ligde deplasmanda son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, yaklaşık 20 yıldır dış sahada yenemediği sarı-lacivertli takımı mağlup ederek Kadıköy'de galibiyet hasretine sonlandırmayı amaçlıyor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçına odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına büyük bir çıkış yaparak başlayan ancak son haftalarda puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, yaklaşık 20 yıldır Kadıköy'de yenemediği Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandı.
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de mağlup eden ve rakibi karşısında son 19 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 7 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu kez Trabzon'a 3 puanla dönmenin hesabını yapıyor.
Ligin ikinci yarısında deplasmanda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezonki dış saha başarısına güveniyor.
En son 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir deplasmanında 1-0'lık mağlubiyetle dönmesinin ardından Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenen, Atiker Konyaspor ve Adanaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, 159 gündür dış sahada yenilmedi.

 Çubukçu: "Son vermek istiyoruz"
Kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunda Fenerbahçe karşısında galibiyet hasretine son vererek moral bulmak istediklerini belirtti.
Fenerbahçe deplasmanlarının zor geçtiğini ifade eden Çubukçu, "Şu bir gerçek ki Trabzonspor kadrosuyla her takımı, her yerde yenecek güçtedir. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz. Kazanacak gücümüzün olduğunu biliyoruz." dedi.
Trabzonspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Çubukçu, şöyle devam etti:
"Son haftalardaki kayıplarımıza karşın ikinci yarı 32 puan toplamayı başardık. Bu bence önemli, herkes tarafından görülmesi gereken bir durum. Takımımızın bu performansının, emeğinin karşılığı olarak Avrupa kupalarına katılmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Medipol Başakşehir karşısında aldığımız beraberlik, bizi bu yolda zora soktu ancak son 2 haftada Fenerbahçe ve Bursaspor'u mağlup ederek ligi tamamlamak ve sezon sonundaki yerimizi görmek istiyoruz."
Ahmet Çubukçu, bordo-mavili taraftarların statta yer alamayacağını ancak kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu olarak karşılaşmayı Ülker Stadı'nda izleyeceklerini kaydetti.
Çubukçu, Medipol Başakşehir karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Durica ve Okay Yokuşlu'nun antrenmanlara başladığına dikkati çekerek, "Okay koşulara, Durica da takımla çalışmalara başladı. İki oyuncunun da Fenerbahçe maçında takımda yer alabilecek duruma geleceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trabzonspor #spor toto süper lig #futbol #ahmet çubukçu
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