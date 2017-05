Hafta sonu yapılacak Trabzonspor-Bursaspor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının sonucunda ligden düşecek son takım belli olacak

Spor Toto Süper Lig'den düşecek son takım, Karadeniz'de belli olacak.

Trabzon ve Rize'de cumartesi günü saat 17.00'de yapılacak iki karşılaşmanın ardından Bursaspor veya Çaykur Rizespor, lige veda edecek.

Ligde 35 puanla 15. sırada son haftaya giren Bursaspor ile 33 puanla 16. sırada yer alan Çaykur Rizespor, komşu şehirlerde ligde kalma mücadelesi verecek.

Trabzon'da Trabzonspor-Bursaspor, Rize'de ise Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında ligden düşecek son takım belirlenecek.

Bursaspor, Trabzonspor'u yenmesi halinde ligde kalacak. Yeşil-beyazlı takımın Trabzon deplasmanında puan kaybetmesi ve Çaykur Rizespor'un, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmesi durumunda, Karadeniz ekibi ligde kalmayı başaracak.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırarak 2 puan kaybetmelerinin ve Avrupa kupaları hedefinden kopmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Ligin ikinci yarısında 33 puan topladıklarını dile getiren Çubukçu, "Bu takımın topladığı puanları Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek taçlandırmak istiyorduk. Ancak bunu başaramadık. Tüm camiamızdan özür diliyoruz. Her şeye rağmen bu takım, neler gerçekleştirebileceğini, yapılacak takviyelerle bizi nereye taşıyabileceğini gösterdi. İlk yarıyı biraz iyi geçirsek bugün daha farklı bir konumda kendimize yer bulabilirdik." diye konuştu.

Çubukçu, ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile ligin son haftasında sahalarında karşılaşarak sezonu tamamlayacaklarını hatırlatarak, "Trabzonspor, her maçına kazanmak için çıkar. 33 hafta boyunca her maça nasıl çıktıysak, Bursaspor maçına da öyle çıkacağız. Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlarla nasıl oynadıysak, Bursaspor maçını da aynı oynayacağız. Trabzonspor, her maçını yenmek için oynar. Ligden düşme tartışmalarının uzağında kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.