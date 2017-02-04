Trabzonspor Medical Park'ta hakem tepkisi

"(Yeşilgiresun Belediyespor maçı) Bu talihsiz maçla ilgili olarak hakem kurulu ve disiplin kurulu tarafından gerekli değerlendirme yapılıp, ceza verilmez ise önümüzdeki hafta oynayacağımız Karşıyaka maçına çıkmayacağımızı ilan ediyoruz"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam Yeşilgiresun Belediyespor'a 81-80 yenilen Trabzonspor Medical Park, hakem yönetimine tepki gösterdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ''Bugün Yeşil Giresun Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın son periyodunda canlı yayında Türkiye'nin gözü önünde alınan talihsiz hakem kararları ve basit hakem hataları ile Türkiye basketbolunun katledildiği gözler önüne serilmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

Basketbol hakem-menajer ilişkilerine vurgu yapıldığı açıklamada, şöyle denildi:

''Trabzonspor camiasına yapılan haksızlıkları dile getirdiğimiz ortamda hakem-menajerler arasındaki ilişkilerin, Türkiye basketbolunun geldiği durumun çok kötü bir örneğini canlı olarak izledik. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na geldiği günden beri temiz basketbol oynatma ve mücadelesine destek vermek noktasındaki tüm sözlerimizi kendilerine hatırlatmak istiyoruz. Basketbol camiasının bildiği, bazı menajerlerin kurduğu bu takımın ve hakemlerle kurulan bu ilişkilerin, sıradan bir basketbolseverin bile kabul etmeyeceği hatalarla, kasti düdüklerle katledilişine şahit olmak istemiyoruz.''

Türkoğlu göreve davet edilerek, şunlar kaydedildi:

''Temiz basketbol savunucusu ve basketboldaki şer odaklarına karşı mücadele ettiğinden şüphe duymadığımız Sayın Türkoğlu'nu bu hassas konuda göreve davet ediyoruz. Bu talihsiz maç ile ilgili olarak hakem kurulu ve disiplin kurulu tarafından gerekli değerlendirme yapılıp, ceza verilmez ise önümüzdeki hafta oynayacağımız Karşıyaka maçına çıkmayacağımızı ilan ediyoruz. Camia olarak bu tür haksızlıkları sindirecek durumda değiliz. Basketbolda bir kısım insanların figüranı olmayacağız."