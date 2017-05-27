Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen galibiyet hasretini 5 maça çıkardı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Moussa Sow'un golüyle yenik kapatan bordo-mavililer, ikinci devrede Matus Bero'nun golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan bordo-mavililer, son 5 maçta ise taraftarlarını üzdü. Son galibiyetini 22 Nisan'da Antalyaspor deplasmanında 3-0'lık skorla alan bordo-mavililer, daha sonraki 5 müsabakada 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



Avrupa hayali bitti

Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hayali de bitti.

Bordo-mavili takım, 5. sıradaki Antalyaspor'un 4 puan gerisine düştü. Avrupa kupalarına gitmek için 5. sırayı elde ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nı Medipol Başakşehir'in kazanmasını bekleyen bordo-mavililer, Süper Lig'i 5. sırada bitirme şansını İstanbul'da bıraktı.



14 yıl sonra ilk

Trabzonspor, 14 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Bu sezon Avrupa'ya gidemeyen bordo-mavililer, uluslararası arenada 2017-2018 sezonunda da olamayacak.

Son olarak 2000-2003 yılları arasında 3 sezon Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 14 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalmış oldu.



Deplasman serisi devam ediyor

Trabzonspor'un 2017 yılında yakaladığı deplasmandaki namağlup serisi devam etti.

Trabzonspor, sahadan 1 puanla ayrılarak dış sahadaki yenilmezlik serisini ligde 9 maça çıkararak, 2010-2011 sezonunki 8 maçlık serisini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, son 9 lig maçında deplasmanda 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 2017 yılında hiç deplasman maçı kaybetmedi.



Trabzonspor 9 maç sonra gol attı

Trabzonspor, 9 maç sonra Fenerbahçe filelerini havalandırmayı başardı.

Rakibi karşısında galibiyet hasretini 16 maça çıkaran bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda, 6 Mayıs 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Trabzon'daki maçta rakibine 3-1 mağlup olduktan sonra rakip fileleri havalandıramamıştı.

Fenerbahçe'yle daha sonra oynadığı 9 müsabakada fileleri havalandıramayan Trabzonspor'un gol hasretini 54. dakikada Bero dindirdi.



Kadıköy'de 751 dakika sonra gol sevinci

Trabzonspor, Kadıköy'de 751 dakika sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'ye deplasmanda 7 yıldır gol atamayan bordo-mavililier, şansızlığını kırdı.

Kadıköy'deki son golünü 16 Mayıs 2010'da Burak Yılmaz'ın ayağından 23. dakikada bulan Trabzonspor'un hasretini 751 dakika sonra Bero bitirdi.



Onur devam edemedi

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak maçın 14. dakikasında sakatlık geçirdi.

Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'yle girdiği bir mücadelede sarı-lacivertli futbolcunun ayağı Onur'un bacağına isabet etti. Onur'un bacağında yara meydana gelirken, tecrübeli kaleci tedavisinden sonra maça devam edebildi.

Sakatlığına rağmen devam eden Onur, ikinci yarının başında yerini Esteban Alvarado'ya bıraktı.

Öte yandan sakatlık pozisyondan dolayı devre arasında hakeme tepki gösteren Onur, Fenerbahçeli taraftarlarla da kısa süreli bir gerginlik yaşadıktan sonra soyunma odasına girdi.



Onur Kıvrak'tan büyük hata

Trabzonspor'un tecrübeli kalecisi Onur Kıvrak, Fenerbahçe'nin attığı ilk golde büyük bir hata yaptı.

Maçın 23. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda üzerine gelen topu kornere tokatlamak isteyen Onur, meşin yuvarlağı istediği gibi uzaklaştıramadı.

Onur'un müdahalesiyle direğe çarpan top altı pasın içinde Sow'un önünde kaldı. Senegalli oyuncu topu boş ağlara gönderdi.



Olcay Şahan ve Bero cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Bero, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

İki futbolcu da gördükleri sarı kart nedeniyle ligin son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak.