Trabzonspor’dan Çalhanoğlu açıklaması

TRABZONSPOR Kulübü, Hakan Çalhanoğlu ile 2013 yılından bu yana devam eden davanın sonuçlandığını açıkladı.

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Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Maalesef Çalhanoğlu, Trabzonspor ile akdettiği sözleşmeye ve aldığı 100 bin Euro peşinata rağmen tarafımıza hiçbir açıklama yapmadan başka bir kulüp ile sözleşme akdetmiştir. Bundan sonraki süreçte ailesi ve menajeri ile defalarca görüşülmüş, uzlaşma taleplerimiz için uzattığımız el havada bırakılmıştır. Camiasına karşı sorumlu olan kulübümüz, hak ve hukukunu korumak amacıyla, yasal işlemlere başlamıştır. Çünkü hukuk, tam da bu sorunların çözümü için vardır. Devam eden süreç dün itibariyle sonuçlanmıştır. FIFA, vermiş olduğu sportif ceza kararının takipçisi olmuş CAS da yargılamaya katılmıştır. Benzer bir olayın yakın gelecekte yaşanmaması temennimizdir” ifadelerine yer verildi.



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