Erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü, kadınlarda ise Bilimsel Yüzme Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da sona erdi.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyona Dumlupınar Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.



TSSF'den yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 16 erkek ve 10 kadın takımı 3 gün boyunca mücadele etti. Erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşırken, ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Türk Telekom Spor Kulübü ise üçüncü oldu.



Kadınlarda ise Bilimsel Yüzme Spor Kulübü şampiyonluğu elde ederken, Buz Yüzme Spor Kulübü ikinci, Başkent Su Sporları Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.