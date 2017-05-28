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Tunceli'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Ligin bitimine bir hafta kala siyah-beyazlıların şampiyonluğunu ilan etmesini, Tunceli'deki taraftarları meşaleler yakarak ve araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutladı

Tunceli'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanıyor

 Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesi Tunceli'de coşkuyla kutlandı.

Tuncelili taraftarlar, şehir merkezindeki kahvehane ve restoranlarda kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı heyecanla izledi.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Beşiktaş taraftarları meşaleler yakarak, "En Büyük Beşiktaş" ve "Siyah Beyaz, şampiyon Beşiktaş" şeklinde tezahürat attı.

Siyah-beyazlı takımın üst üste 2. şampiyonluğunu doyasıya kutlayan taraftarlar, havai fişek patlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli #BJK Şampiyonluk Kutlaması #beşiktaş
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