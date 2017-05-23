"Türk Milli Takımı gerçekten güçlüydü. Bakü'ye çok güçlü sporcularını getirdiler. Bu, kardeş ülke tarafından Azerbaycan'a olan saygının bir göstergesi"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Türkiye Milli Takımı'nın Bakü'de gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda elde ettiği başarıya ilişkin "Türk sporcuların zaferlerine çok sevindik." dedi.



Rahimov, dün kapanışı gerçekleştirilen 4. İslami Dayanışma Oyunları'yla ilgili düzenlediği basın toplantısında, iki yıl hazırlık süresinden sonra çok iyi bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve tek bir sorun bile yaşanmadığını belirtti.

Oyunların adeta bir bayram havası içinde geçtiğini söyleyen Rahimov, organizasyonun 2016 Rio Olimpiyatları'ndan daha üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Madalya sıralamasında ikinci olan Türkiye Milli Takımı'nın başarısını da değerlendiren Rahimov, "Türk Milli Takımı gerçekten güçlüydü. Bakü'ye çok güçlü sporcularını getirdiler. Bu, kardeş ülke tarafından Azerbaycan'a olan saygının bir göstergesi. Biz Türk sporcuların zaferlerine çok sevindik. Azerbaycan halkının tribünlerden Türk sporcuları nasıl desteklediklerini gördük. Aramızda hiçbir kıskançlık olmadı. Türkiye bizim birincilik kazanmamıza, biz de onların ikinci olmasına sevindik. İstanbul'da yapılacak oyunlara biz de en güçlü sporcularımızı göndereceğiz. Orada da birinci olmak için çalışacağız." diye konuştu.



"İsrail'in Filistinli sporculara yasak getirmesi kabul edilemez"

Rahimov, İsrail'in bazı Filistinli sporcuların Bakü'ye gelmesini yasaklamasını ise şöyle değerlendirdi:

"Herhangi bir ülke veya halkın atletlerin sportif müsabakalara gitmesini engellemesini kesinlikle kabul etmiyorum. Bazı Filistinli sporcular Bakü'ye gelemedi. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin ve siyasetin spora yansımasını istemezdik."



"Olimpiyatlara Türkiye ile ortak ev sahipliği yapabiliriz"

Bakan Rahimov'la birlikte toplantıda bulunan Azerbaycan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Çingiz Hüseyinzade, Azerbaycan'ın Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapma olanaklarıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi bazı değişikliklere gidiyor. 2024 sonrasında olimpiyatların tek bir kentte değil, bölgede yapılmasına izin verildi. Bazı taleplerde hafifletilme yapılacağından eminim. Spor merkezlerinin seyirci tutumlarıyla ilgili talepleri yerine getirmek biraz zor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin önümüzdeki dönem kongresinde bu konular müzakere edilecek. Talepler hafifletildiği takdirde Türkiye ve Azerbaycan birlikte olimpiyatlardan birini üstlenebilir."