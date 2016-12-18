Türk ve Rus takımlarından teröre karşı dostluk maçı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Rusya Antalya Başkonsolosluğu yetkilileriyle ilçe protokolü, teröre karşı dostluk maçı yaptı.

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Kemer merkezindeki bir halı sahada oynan dostluk maçında İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Yasin Berçin, bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolos Yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov, Rusya'nın Antalya Ataşesi Alexander Ryumkov ile kaymakamlık, belediye, polis, jandarma ve konsolosluk personeli karşı karşıya geldi.



Rusya ve Türkiye olarak karşılaşan takımlar, maç öncesi Kayseri'de yaşanan terör olaylarında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulundu. Ardından iki ülkenin milli marşları okundu. 30'ar dakikalık iki devrede oynanan dostluk maçı 7-7 sona erdi. Maç sonunda Rusya Başkonsolosluğu takımına baklava ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi. Ardından futbolcular ve izleyiciler barbekü partisi yaptı. Karşılaşmayı Almanya'nın Antalya Konsolos Yardımcısı Jörg Fürstenau ile Kazakistan Antalya Konsolos yardımcılarından Nyshankul Karatayeva ve konsolosluk personeli de izledi.



Antalya'da düzenlenen Teröre Karşı Tek Ses Tek Yürek mitingine katıldığı için organizasyona gecikmeli gelen Kaymakam Mustafa Cihad Feslihan, dostluk maçlarının anlamlı olduğunu söyledi.



Belediye Başkanı Mustafa Gül de İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırıları nedeniyle üzüntülü olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik duygusu içinde teröre tepki olarak Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu ile maç yaptıklarını kaydetti. Terör saldırılarına karşı birlik içerisinde olmak gerektiğini anlatan Gül, "Bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Gelecek sene Antalya'daki bütün konsolosluklarla maç yapmayı hedefliyoruz" dedi.

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