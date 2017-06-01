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Türkiye 3 sıra geriledi

FIFA, Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçen ay 22'nci sırada yer alan Türkiye, bu ayki sıralamada 3 sıra gerileyerek 863 puanla 25'inci sırada yer aldı.

Türkiye 3 sıra geriledi
Listenin ilk 5'inde yer alan takımların sıralaması değişmezken geçen ay 11'inci sırada yer alan Polonya 1 sıra daha yükselerek İspanya ile 10'unculuğu paylaştı. 

Listede en büyük sıçramayı 17 basamak birden yükselen Yeni Zelanda yaparken, en büyük düşüşü ise 13 sıra birden gerileyen Moritanya yaptı.

Listenin ilk 10 sırasında yer alan ülkeler şu şekilde:

1- Brezilya

2- Arjantin

3- Almanya

4- Şili

5- Kolombiya

6- Fransa

7- Belçika

8- Portekiz

9- İsviçre

10- İspanya - Polonya

 

Kaynak: DHA
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