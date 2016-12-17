- İstanbulspor Beylikdüzü: 76 - Petkimspor: 82
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasında Petkimspor, deplasmanda İstanbulspor Beylikdüzü'nü 82-76 yendi.
Petkimspor bu sonuçla 10. galibiyetini elde ederken, İstanbulspor Beylikdüzü 4. yenilgisi aldı.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-20 geride kapatan İstanbulspor Beylikdüzü, soyunma odasına ise 45-41 önde gitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 63-58 üstün tamamlayan Petkimspor, maçı da 82-76 kazandı.
Konuk ekipte Terrance Orlando Campbell'ın attığı 38 sayı takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte ise Walter Lemon'un 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.