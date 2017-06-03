Türkiye Oryantiring Federasyonu MHK Başkanı Korkmaz: "Oryantiring, futboldan sonra çağın hastalığı olacak bir spor"

Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bolu'da başladı.



Türkiye Oryantirig Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyona, Bolu Aladağ bölgesinde bulunan ormanlık alanda düzenlenen yarışlarla gerçekleştiriliyor.



İlk gün Aladağ bölgesi ikinci gün ise Gölköy ve Avdan Köyü mevkilerinde yapılacak yarışlara Türkiye genelinde 24 takım halinde 67 sporcu katılıyor.



Şampiyonanın ilk gününde toplam 11 farklı kategoride mücadele eden sporcular ormanlık alan içerisinde oluşturulan hedefleri bulmaya çalışıyor. Sporcular, kategorilere göre 4 bin 110 metreden 10 bin 10 metre arasında değişen parkurlarda varış noktasına ulaşmak için ter döküyor.



Şampiyona hakkında gazetecilere bilgi veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve yarışmanın başhakemi Kemal Korkmaz, etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 67 sporcunun katıldığını belirtti.



Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası'nın ilk ayağının Samsun'da yapıldığını hatırlatan Korkmaz, "Şampiyonanın ikinci ayağını da Bolu'da yapıyoruz. Bu şampiyonanın ardından dereceye giren sporcularımızı yurt dışında düzenlenecek şampiyonalara götüreceğiz. Orada ülkemizi temsil edecekler." şeklinde konuştu.



Korkmaz, oryantiringin beyni geliştiren sporlardan birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu spora biz 'doğada satranç oynama' diyoruz. Doğada beyni geliştiren bir spor. Nabız ve tansiyon yüksekken insanlar nefes nefese kalmışken düşünme yeteneğini kaybedebilir. Bu sporda bu şartlar içinde beyin zorlanıyor. Sporcu arazide ve haritada görmesi gereken objeleri görüyor. O yüzden beyni geliştiren bir spordur. Oryantiring Türkiye'de çığ gibi büyüyen bir spor dalı. Oryantiring, futboldan sonra çağın hastalığı olacak bir spor. Çünkü bu sporda kaç kilo olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun, cinsiyetiniz ne olursa olsun, ister anne baba ister dede veya torun olun aynı anda bir müsabakada yarışabilir."



Şampiyona yarın sona erecek.