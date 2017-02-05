Takımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonu olduğu organizasyonu Ankara ASKİ ikinci, Çaykurspor üçüncü tamamladı

Adana'da düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.

Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 59, 66, 71, 75, 80, 85, 98 ve 130 kilo sıkletlerinde yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Takım sıralamasında ise 75 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor birinci, 66 puan toplayan Ankara ASKİ ikinci, 35 puan toplayan Çaykurspor ise üçüncülüğü elde etti.

Mücadelelerde 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Furkan Bayrak, 80 kiloda Emrah Kuş 85 kiloda Metehan Başar, 98 kiloda Fatih Başköy ve 130 kiloda Osman Yıldırım Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Grekoromen Milli Takımı'na davet edilecek. Başarılı sporcular, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

Şampiyonada, sıkletlere göre dereceye giren sporcular ve takımları şöyle:



59 kilo

1. Hammet Rüstem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Mustafa Sağlam (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Fatih Üçüncü (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Ayhan Karakuş (Kasımpaşa)



- 66 kilo

1. Atakan Yüksel (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Volkan Çakıl (Ankara ASKİ)

3. Enes Başar (Ankara ASKİ)

3. Murat Fırat (Ankara ASKİ)



- 71 kilo

1. Murat Dağ (Ankara ASKİ)

2. İlker Sönmez (Çaykurspor)

3. Yunus Özel (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Selçuk Can (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)



- 75 kilo

1. Yunus Emre Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Furkan Bayrak (Ankara ASKİ)

3. Abdurrahman Kalkan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Uğur Arı (Manisa Akhisar Belediyespor)



- 80 kilo

1. Emrah Kuş (Ankara ASKİ)

2. Hasan Basri Yıldırım (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Mehmet Ali Küçükosman (Kayseri Şekerspor)

3. Ersin Kılıçaslan (Konya Büyükşehir Belediyesispor)



- 85 kilo

1. Metehan Başar (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Ali Cengiz (Ankara ASKİ)

3. Ahmet Yıldırım (Kasımpaşa)

3. Sadık Keskin (Konya Büyükşehir Belediyesispor)



- 98 kilo

1. Fatih Başköy (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

2. Süleyman Demirci (Ankara ASKİ)

3. İlker Genel (Kayseri Şekerspor)

3. İbrahim Tığcı (Çaykurspor)



- 130 kilo

1. Osman Yıldırım (Ankara ASKİ)

2. Emin Öztürk (Kayseri Şekerspor)

3. Ali Nail Arslan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3. Yasin Dündar (İstanbul Pendik Güreş İhtisas Kulübü)