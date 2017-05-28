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Türkiye, IHF Challenge Trophy turnuvasına katılacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek turnuvada Kosova, Arnavutluk ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye, IHF Challenge Trophy turnuvasına katılacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan'da 12-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Challenge Trophy turnuvasında mücadele edecek.

Milliler, turnuvada Kosova, Arnavutluk ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

A Milli Takım turnuva için yarın Antalya'da kampa girecek. Millilerin çalışmaları 10 Haziran'da sona erecek ve kafile bir gün sonra Bulgaristan'a hareket edecek.

Millilerin kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Coşkun Göktepe, Doruk Pehlivan, Halil İbrahim Öztürk, Eyüp Orkun, Mert Helvacıoğlu, (Maliye Piyango), Mehmet Emre, Durmuş Ali Tınkır, Ali Kabadayı (Selçuklu Belediyespor), Mehmet Doğukan, Ramazan Döne (Beşiktaş), Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Murat Enç (Göztepe), Oğulcan Güney (Trabzonspor), Savaş Beyhan (Antalyaspor), Samet Kanberoğlu (Amasya Taşova YİBO), Gürkan Soğukpınar, Alper Aydın (Serik Belediyespor), Görkem Biçer (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), Kasımcan Kartal (Selçuklu Belediyespor), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor).


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #ıhf challenge trophy #turnuba #hentbol
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