İkinci ayak yarışları İzmir'de başladı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nin ikinci ayak yarışları İzmir'de başladı.



İzmir Ülkü Yarış Pisti'ndeki yarışlara formula mini (7-12 yaş), formula junior (13-16 yaş), formula senior (15 yaş üzeri) ve formula master (32 yaş üzeri) olmak üzere dört kategoride toplam 21 sporcu katıldı.



Sıralama turlarının ardından ilk yarışlar gerçekleştirildi.



İlk gün yarışlarında formula mini kategorisinde birinciliği Yiğit Aslan, ikinciliği Ömer Asaf Kolot, üçüncülüğü Kerim Sulyak elde etti.



Formula junior kategorisinde Zekai Özen birinci, Mert Dalkıran ikinci, Mert Yudulmaz üçüncü oldu.



Formula senior kategorisinde Gün Taşdelen birinciliği, Üstün Üstünkaya ikinciliği, Tayfun Uzun üçüncülüğü kazandı.



Mehmet Çınar'ın birinci bitirdiği formula master kategorisinde ise Volkan Düzgün ikinci, İbrahim Erkan ise üçüncü sırada yer aldı.



İkinci ayak, yarın yapılacak ikinci gün yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.