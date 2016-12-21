Türkiye, Sırbistan’a yenildi

Salon: Atatürk
Hakemler: Georgias Poursanidis xx, Pedro Coelho xx, Vaclav Lukes xx
Türkiye: Leon Apaydın x 4, Görkem Doğan x, Erkin Şenel x, Oğuzhan Yarol x 5, Ahmet Duran x 4, Ömer Al x 6, Yiğitcan Saybir xx 10, Berk Kar x, Alp Karahan x 5, Bertan Baştan x 2, Eray Akyüz x 2, Ragıp Atar xx 20
Başantrenör: Onur Çetin
Sırbistan: Stefan Djordjevic x 2, Stefan Momirov xxx 15, Novak Music xx 10, Aleksa Radanov xxx 12, Milos Glisic xx 9, Aleksa Uskokovic xxx 11, Dusan Beslac xx 3, Aleksa Stepanovic xx 2, Lazar Nikolic xx 9, Ranko Simovic x
Başantrenör: Milan Gurovic
1. Periyot: 13-19 (Sırbistan lehine)
Devre: 26-36 (Sırbistan lehine)
3. Periyot: 40-56 (Sırbistan lehine)
Samsun’da oynanan FIBA U18 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası klasman maçlarında Türkiye, Sırbistan’a 73-58 yenildi. Türkiye yarın 11’incilik, 12’ncilik maçına çıkacak.
Salon: Atatürk