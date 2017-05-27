Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 1. ayağı, sıralama turlarıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından düzenlenen Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı, Sakarya'da sıralama turlarıyla başladı.



Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın sıralama turuna 40 sporcu katıldı.



Süpermoto A, Süpermoto B, S3, Gençler 85cc, 65cc, KNN54 Kupası ve 50cc sınıflarında sporcular, sıralama turlarında en iyi dereceyi almak için mücadele etti.



Sıralama turları esnasında düşen bazı sporculara, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.



TMF Süpermoto Branş Sorumlusu Ahmet Öztuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süpermoto sezonunu açtıklarını söyledi.



Toplam 40 sporcunun 7 kategoride yarıştığını ifade eden Öztuğ, "Bugün sıralama turları ve antrenmanlar var. Yarın gerçekleşecek yarışları, kazasız bir şekilde sonlandırmayı planlıyoruz. Antrenmanlar çok iyi gidiyor, hava müsaade ettikçe antrenmanlar sorunsuz olarak devam edecek. Bugün ve yarını sorunsuz ve keyifli bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.



Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağında yarışlar, yarın gerçekleştirilecek.