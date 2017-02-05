- Isparta'da düzenlenen şampiyona final müsabakalarıyla tamamlandı





ISPARTA (AA) - Isparta'da düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Işıkkent Spor Salonu'nda 30 Ocak'ta başlayan şampiyonaya yaklaşık 600 sporcu katıldı. 13 sıklette gerçekleştirilen müsabakalarda 46 kiloda Kerem Özmen, 48 kiloda Muhammed Saçlı, 50 kiloda Duha Emirhan Altındaş, 52 kiloda Mizan Akyol, 54 kiloda Tahsin Korkmaz, 57 kiloda Emiran Kalkan, 60 kiloda Yiğit Us, 63 kiloda Eren Özdemir, 66 kiloda Furkan Bolat, 70 kiloda Kaan Aykutsun, 75 kiloda Emir Büyükdağ, 80 kiloda Şahin Ergül ve +80 kiloda Yavuz Kargıdan birinci oldu.

Karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe, dereceye giren sporculara ödül verdi.

Vali Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'nın önemli bir organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Şampiyonanın, Isparta'nın bunun gibi birçok büyük organizasyona başarılı şekilde ev sahipliği yapacağını gösterdiğini dile getiren Günaydın, emeği geçenlere teşekkür etti.