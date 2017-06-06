"Başarılı voleybolcular yetiştirmek doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sürüyor"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Filenin Fidanları" projesinin ortağı Amway ile sürdürdüğü sponsorluk anlaşmasını yeniledi.



Taksim Grand Hyatt Otel'de düzenlenen basın toplantısına, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Amway Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün, Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü Candan Çorbacıoğlu ile milli voleybolcular Neslihan Demir Güler ve Arslan Ekşi katıldı.

Toplantıda, 2013'ten bu yana milli voleybol takımlarının resmi sponsoru Amway ile sürdürülen ve Türkiye'de voleybolun yaygınlaşmasını amaçlayan "Filenin Fidanları" projesi de anlatıldı.

TVF Başkanı Üstündağ, yaptığı konuşmada, Amway ile 2013'ten bu yana güzel bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın spor sevgisini artırmak, voleybolu küçük yaşlardan itibaren tüm ülke geneline yayarak başarılı voleybolcular yetiştirmek doğrultusunda yaptığımız çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Amway Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün ise TVF ile çalışmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Federasyon ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, serbest girişimcilerimiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Federasyon bünyesindeki milli takımları desteklerken, çocukların da voleybola olan ilgisini artırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda federasyonla yaptığımız iş birliği çerçevesinde 2014'ten bu yana 'Filenin Fidanları' sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiriyoruz."

Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü Candan Çorbacıoğlu da 2016 yılı itibarıyla 65 ilde 100 bin çocuğa ulaşan "Filenin Fidanları" projesini, 2017'de 81 şehirde 200 bin çocuğa ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Milli voleybolcular Neslihan Demir Güler ile Arslan Ekşi, Amway'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Toplantının sonunda TVF Başkanı Üstündağ, Amway Türkiye Genel Müdürü Ergün ve Amway Avrupa Dış İlişkiler Kıdemli Bölge Müdürü Çorbacıoğlu ile milli sporcular Neslihan Demir Güler ve Arslan Ekşi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra kurulan alanda, projede yer alan çocuklar ile milli voleybolcular bir gösteri maçı yaptı.