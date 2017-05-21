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TVF Pro Beach Tour 2017

Aydın etabında kadınlarda Rusya, erkeklerde ise Ukrayna birinci oldu.

TVF Pro Beach Tour 2017

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Pro Beach Tour 2017'nin Aydın'da düzenlenen ilk etabı, final müsabakalarıyla sona erdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan alanda gerçekleştirilen ve Türkiye dahil 8 ülkeden 35 takımın mücadele ettiği organizasyonun finalinde kadınlarda Rusya ile KKTC, erkeklerde ise Türkiye ile Ukrayna ekipleri karşılaştı.

Final müsabakaları sonucunda kadınlarda Rusya, erkeklerde ise Ukrayna birinci oldu.

Organizasyonda birinci olanlara 6 bin, ikincilere 3 bin 500, üçüncülere de 2 bin 500 lira para ödülünün yanı sıra kupa ve madalyaları, protokol üyelerince takdim edildi.

Karşılaşmaları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş da izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tvf pro beach tour 2017 #aydın #etab #rusya #erkek #Ukrayna
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