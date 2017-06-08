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Uber, tecavüz iddiaları sonrası Asya müdürünü işten çıkardı

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber, Hindistan’daki bir tecavüz olayını örtbas etmekle suçlanan Asya sorumlusu Eric Alexander’ı işten çıkardı

Uber, tecavüz iddiaları sonrası Asya müdürünü işten çıkardı

Teknoloji şirketi Uber, 2014’te Hindistan’da şirket için çalışan bir sürücünün bir kadın yolcuya tecavüz ettiği olayı örtbas etmekle suçlanan Asya müdürü Eric Alexander’ı işten çıkardı. Alexander’ın tecavüze uğrayan kadının doktor raporuna rağmen olayla ilgili soruşturma başlatmadığı öne sürüldü.

Bazı kaynaklara göre ise Uber, tecavüz suçlamalarının Hindistan’daki en büyük rakibi Ola tarafından şirketin imajına zarar vermek için uydurulduğunu düşünüyor.

Şirket, önceki gün de cinsel taciz kapsamında yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 20’den fazla çalışanını işten çıkardığını duyurmuştu.

Uber bir süredir şirket kültürü açısından başarısız olmakla eleştiriliyor./Habertürk

Etiketler; #uber #tecavüz #hindistan #Eric Alexander
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