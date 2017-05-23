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UEFA'dan Manchester saldırısı için saygı duruşu

UEFA, İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

UEFA'dan Manchester saldırısı için saygı duruşu

UEFA, İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin açılış töreni, dün Manchester'da gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kısaltılacak.

Ajax ile Manchester United kulüplerinin karşılaşacağı final maçı öncesinde, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #uefa avrupa ligi #Manchester United #futbol
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