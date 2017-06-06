A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerinden Ukrayna, hazırlık maçında Malta'ya 1-0 mağlup oldu.
Avusturya'nın Graz kentinde oynanan karşılaşmada Malta'nın golünü 14. dakikada Zach Muscat kaydetti.
Türkiye, Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna'ya konuk olacak.
İki takım arasında Konya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.
Türkiye ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer alan Ukrayna, hazırlık karşılaşmasında Malta'ya 1-0 yenildi
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerinden Ukrayna, hazırlık maçında Malta'ya 1-0 mağlup oldu.