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Ukrayna, hazırlık maçında mağlup oldu

Türkiye ile 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde aynı grupta yer alan Ukrayna, hazırlık karşılaşmasında Malta'ya 1-0 yenildi

Ukrayna, hazırlık maçında mağlup oldu

 A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerinden Ukrayna, hazırlık maçında Malta'ya 1-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Graz kentinde oynanan karşılaşmada Malta'nın golünü 14. dakikada Zach Muscat kaydetti.

Türkiye, Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında 2 Eylül Cumartesi günü Ukrayna'ya konuk olacak.

İki takım arasında Konya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 berabere sona ermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ukrayna #Malta #futbol #2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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