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Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu

Bu yılki teması "Datça Badem Çiçeği" olarak belirlenen organizasyon, 25 Şubat'ta yapılacak

Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu

 Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenecek 11. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 25 Şubat'ta yapılacak.

Bu yılki teması "Datça Badem Çiçeği" olarak belirlenen organizasyon için Türkiye ve Yunanistan'dan 450 kişi başvuruda bulundu.

Kumluk Plajı'ndan başlayacak maratonda yüzücüler, plaj ile Fener Adası arasındaki 5 kilometrelik uzun ve plaj ile Club Datça Tatil Köyü iskelesi arasındaki 1,5 kilometrelik kısa parkurlarda mücadele edecek.

Hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü Datça'da maratona katılacak bazı yüzücüler, antrenmanlara başladı.

Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun komisyon üyesi 67 yaşındaki yüzücü Necati Sağır, organizasyona katılımın her geçen yıl arttığını kaydetti.

Necati Sağır, yoğun talep nedeniyle başvuruları durdurmak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Uluslararası yüzme maratonu #Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu #muğla #Datça
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