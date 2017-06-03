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Ümitler Balkan Judo Şampiyonası başladı

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası müsabakaları Tekirdağ'da başladı.

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası başladı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonaya 10 ülkeden 190 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın sporcular ve judo sporunun geleceği için önemli olduğunu belirten Huysuz, "Balkan Şampiyonlarında ilk defa bu kadar yüksek sayıda sporcu katılımı oldu. Daha önce her Balkan Şampiyonası'nda birer sporcuyla katılıyordu ülkeler, bu şampiyonaya ikişer sporcuyla katılabildiler. On ülke, 190 sporcu ile şampiyonaya katıldı." dedi.

Müsabakalarda Türkiye adına mücadele edecek sporcuların, 2024 olimpiyat takımını oluşturacağını ifade eden Huysuz, "Burası judo sporu için güzel bir yer. Bütün sporcular ve federasyon başkanları bu şampiyona dolayısıyla bir araya geldi. Biz de onlarla oturup konuşacağız ve judo sporunun geleceğini tartışıp, güzel kararlar alacağız. Balkanlar'da judo yaygın hale geldi. Bu da bizim için çok önemli. Burada alacağımız netice bizi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışacak sporcular yetiştirmemize vesile olacak. Buradaki sporcularımız 2024 olimpiyat takımını oluşturacak." diye konuştu.

Ümitler Balkan Judo Şampiyonası yarın sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #ümitler balkan judo şampiyonası #judo #Tekirdağ #Sezer Huysuz #atatürk spor salonu
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