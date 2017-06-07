TFF 1. Lig temsilcisi, teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig temsilcilerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Bayram Bektaş'ı getirdi.



Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.



TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu 48 puanla 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, sezonu teknik direktör Erkan Sözeri ile tamamlamıştı.