Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dusko Tosic, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gördükten sonra sahaya yasak olmasına rağmen girdiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

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