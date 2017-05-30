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Ünlü teknik adam Thomas Tuchel resmen kovuldu!

Bu sezon ligi üçüncü sırada bitiren ve DFB Kupasını müzesine götüren Dortmund, teknik direktör Thomas Tuchel’le yollarını ayırdı.

Ünlü teknik adam Thomas Tuchel resmen kovuldu!

Bugün bir araya gelen tarafların görüşmesi sadece 21 dakika sürdü. Kulüp yönetimiyle Tuchel arasında sorun olduğu daha önceden de biliniyordu. İki yıl önce Dortmund’la üç yıllık sözleşme imzalayan Tuchel’in sarı siyahlı kulüple daha bir yıllık sözleşmesi vardı. Tuchel’in bu ayrılıktan yaklaşık 2 milyon 900 bin euro tazminat alacağı tahmin ediliyor.

Thomas Tuchel’in çalıştırdığı Dortmund ilk yılında 78 puanla ligi ikinci bitirmişti. Bu sezon da ligi üçüncü bitiren Dortmund, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası’nı kazanmıştı. Dortmund’da büyük başarılar elde eden Tuchel’in takımla anlaşamaması nedeniyle gönderildiği belirtiliyor.

Dortmund, Tuchel’in teknik direktörlüğü döneminde sahasında oynadığı hiçbir lig maçında yenilmedi.

 

Etiketler; #Thomas Tuchel #DFB #dortmund #Almanya Futbol Federasyonu
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