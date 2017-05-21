"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

“Üreten Gençlik Projesi“ Şanlıurfa'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Üreten Gençlik Projesi" Şanlıurfalı gençlerle buluşacak.

“Üreten Gençlik Projesi“ Şanlıurfa'da

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin farklı alanlarda bilgi edinmelerinin yanı sıra kendi düşünce, proje ve hayallerini ifade edebilmesi için hayata geçirilen projeyle belirli temalar ışığında katılımcılar, şehir merkezi ve Hilvan ilçesindeki okulları ziyaret ederek eğitim verecek.

Dr. Sezai Çelik, Selim Cerrah, Gökhan Yücel, Erem Şentürk, Said Ercan Mehmet Güneş, Ersin Düzen ve Dr. Ala Elcircevi gibi uzman isimler, 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, tecrübe ve bilgilerini gençlerle paylaşacak.

Gençlerin, yenilikçi fikirler geliştirmelerini, üretmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmelerine yönelik interaktif atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkili isimler de katılacak.

Belirlenen temalar çerçevesinde verilecek eğitimlerde, ayrıca salon programları da düzenlenecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Üreten Gençlik Projesi #şanlıurfa #Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim #Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü
banner863
Önceki Haber
MFÖ geceye damgasını vurdu
Sonraki Haber
Tunceli'de şüpheli araç polisi alarma geçirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.