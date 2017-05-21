Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Üreten Gençlik Projesi" Şanlıurfalı gençlerle buluşacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin farklı alanlarda bilgi edinmelerinin yanı sıra kendi düşünce, proje ve hayallerini ifade edebilmesi için hayata geçirilen projeyle belirli temalar ışığında katılımcılar, şehir merkezi ve Hilvan ilçesindeki okulları ziyaret ederek eğitim verecek.



Dr. Sezai Çelik, Selim Cerrah, Gökhan Yücel, Erem Şentürk, Said Ercan Mehmet Güneş, Ersin Düzen ve Dr. Ala Elcircevi gibi uzman isimler, 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, tecrübe ve bilgilerini gençlerle paylaşacak.



Gençlerin, yenilikçi fikirler geliştirmelerini, üretmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmelerine yönelik interaktif atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkili isimler de katılacak.



Belirlenen temalar çerçevesinde verilecek eğitimlerde, ayrıca salon programları da düzenlenecek.

