"Maçlara başlamadan Burcu arkadaşımız kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Sezona o üzüntüyle başladık"

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselen OGM Orman Gençlik Spor Kulübünün oyuncuları, takım arkadaşlarının yaşamını yitirmesi nedeniyle üzüntülü başladıkları sezonu şampiyon bitirdi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet İpek, Çankaya Üniversitesi'nden transfer ettikleri Burcu Taşbaş'ın hiç maça çıkamadan kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi, acı haberin sezona yeni başlayacak takıma etkisi ve yeni yapılan tesis sayesinde gelen başarılara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk bekledikleri takımın sezona, yeni transfer Burcu Taşbaş'ın yaşamını yitirmesiyle başladığını ifade eden İpek, "Maçlara başlamadan Burcu arkadaşımız kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Sezona o üzüntüyle başladık." dedi.

Burcu Taşbaş'ı kaybetmelerinin ardından morallerin bozulduğunu dile getiren İpek, "Çankaya Üniversitesi'nden transfer ettiğimiz Burcu arkadaşımızın ne yazık ki maça çıkamadan kanser hastası olduğunu öğrendik. Kısa sürede kaybettik. Bu bizi moral olarak yıkmıştı ama sonra kenetlendik. Arkadaşlarımız onun hatırasına, eksikliğini gidermek için çok güzel işler yaptı. Bu süreçte federasyon kupasını kazandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon boyunca trafik kazaları yaşadıklarını, sporcularının talihsiz şekilde sakatlandığını belirten İpek, "Sonuçta güzel bir ekip olduk. Arkadaşlarımız çalışkan, iyi, dürüst insanlar. Bu da bizim şansımız. Çok çalıştılar ve sonucunda da şampiyon oldular. Bizi de gururlandırdılar. Orman Genel Müdürlüğümüzün tanıtımına da katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

İpek, Orman Gençlik Erkek Basketbol Takımı'nın da 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiğine dikkati çekerek, "Onlardan da bu başarıyı bekliyorduk. Bu süreçte antrenör değişikliği yaşandı ama sonuçta onlar da şampiyon olmayı başardı. Tabiri caizse bütün kupaları bu sene Orman Gençlik aldı." diye konuştu.



Tesisle gelen "müthiş" başarı

"Özellikle bu yıl spor tesislerimizle birlikte müthiş bir başarı yakaladık." diyen İpek, şöyle devam etti:

"Orman Gençlik'in tarihinde ikincilikler var ama şampiyonluklar olmamıştı. Hepsinin de bu yıl gelmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi oldu. Küçük bir spor salonumuz vardı. Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinin Cumhurbaşkanlığımıza devrinden sonra burası yapıldı. Arkadaşlar uzun süre dışarıda çalıştı. Bu tesis yapıldıktan sonra da sezonun büyük bölümünü, burada geçirdiler. Bu da başarıyı getirmiş oldu."



"Kadınların ilgisi bizi şaşırtıyor"

İpek, genel müdürlük yerleşkesi içinde oynanan maçlara kurumdaki mesaisinden gelenlerin de olduğunu ifade etti.

Takımın iddialı maçlarında spor salonunun tamamen dolduğuna dikkati çeken İpek, şunları kaydetti:

"Genel müdürlüğün dışından gelen taraftarımız da var. Özellikle kadınların ilgisi bizi şaşırtıyor. Kurumdaki mesaiden gelenler de var. Özellikle ciddi maçlarda anons ediyoruz, 'maçımız var' diyoruz arkadaşlar da geliyor. Bu kurum aidiyeti bakımından da çok önemli. 'Orman Gençlik'in başarılarına bizi de ortak ettiğiniz için teşekkür ederiz' mesajları geliyor. Bu süreçte olup bitenleri kurum personelimizle paylaşıyoruz. Coşkuyu da üzüntüyü de paylaşıyoruz."

Spor salonunun FIBA standartlarında olduğunu vurgulayan İpek, "Yeterli olduğu söyleniyor ama biz gerekirse Başkent Spor Salonu'nda da oynarız. Yeter ki Ankara'yı en güzel şekilde temsil edelim." diyerek sözlerini tamamladı.