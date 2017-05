"Süper Lig, her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu sezon güzel bir rekabet vardı. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş"

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon güzel bir rekabetin yaşandığını belirterek, "Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." dedi.

Vagner Love, AA'ya verdiği röportajda, Süper Lig'le ilgili düşüncülerini, Türkiye'deki günlerini anlatıp gol krallığı yarışını değerlendirdi, futbola başlangıcından bugüne geliş hikayesini özetledi.

Süper Lig'de attığı 21 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı, "Süper Lig, kaliteli ve zorlu bir lig. Her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor. Biraz daha yeni fikirlere açık olmak lazım. Farklı görüşteki insanlar, ligin kalitesini artıracaklardır. Bu sezon güzel bir rekabet vardı. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." ifadelerini kullandı.



"Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın elinde"

Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan ayrılma kararı aldığı dönemde en iyi teklifi Aytemiz Alanyaspor'dan aldığını anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "O dönemde söylendiği gibi Türkiye'deki büyük takımlardan teklif almadım. Alanya, bana çok ciddi bir teklifte bulundu ve Alanya'yı seçtim." şeklinde konuştu.

Vagner Love, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği yönündeki haberlerle ilgili şunları kaydetti:

"Bana ulaşan bir teklif yok. Gelmişse bile bunu başkanımız biliyordur. Bir yıl daha sözleşmem var ve gelecek sezon Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın elinde. Ancak gerçekten burada çok mutluyum, ailem çok mutlu, bu da beni konsantre ediyor. Umarım herkes için en hayırlısı olur."



"Eto'o ile kıyaslanmam doğru değil"

Alanya ve Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Vagner Love, aynı şehrin takımı olan Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o ile kıyaslanmasının doğru olmadığını aktardı. Love, şunları söyledi:

"Antalya, hem futbol oynayıp hem de yaşamaktan keyif alabileceğiniz bir yer. Türk insanının yaklaşımı da beni çok mutlu ediyor. Alanya'ya ilk geldiğimde Eto'o ile bir kıyaslama yapıldı. Eto'o ile kıyaslanmam doğru değil. Eto'o, iyi bir kariyeri olan, iyi bir futbolcu. Eto'o Antalya, ben de Alanya için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Deneyimli futbolcu, 'Süper Lig'de en beğendiğin oyuncu kim?' sorusunu, "Zor bir soru. Yanlış anlaşılma olmasın, milliyetçilik yapmıyorum ama Süper Lig'de en beğendiğim oyuncu Mossoro diyeceğim. Çok iyi bir sezon geçirdi. (Gülerek) Sanırım bizimkilerden birini de söylemem gerekiyor. Gol krallığında ilk sıradaysam bana yardımda bulunanlar da var. Bana göre Candeias ve Emre Akbaba da ligin önemli oyuncuları arasında yer alıyor." şeklinde yanıtladı.



"(Türkçe olarak) Benim adım Vagner Love, hedefim krallık"

Vagner Love, Süper Lig'de bitime 2 hafta kaldığını hatırlatarak, sezon sonunda gol krallığına ulaşırsa çok mutlu olacağını ifade etti.

Gol krallığı yarışında Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 gol önünde yer alan Vagner Love, Türkçe olarak "Benim adım Vagner Love, hedefim krallık." ifadesini kullandı.

Love, gol krallığının her futbolcunun kariyeri için önemli bir başarı olduğunu kaydederek, "Allah isterse gol kralı olurum. Çalışıyorum, bakalım Allah bana yardım edecek mi?" yorumunda bulundu.

Ligin ilk 9 haftasında gol atamadığını hatırlatan ancak o dönemde asla pes etmeyi düşünmediğinin altını çizen Vagner Love, şöyle konuştu:

"Bazı insanlar vardır, yeterli sabırları yoktur. İşler kötü gidince bunun üstesinden gelemezler, çok şükür ki bende bu sabır var. Sezon başında işler iyi gitmedi ama devam ettim. Bir futbolcudan beklenen, elinden gelenin en iyisini yapmasıdır. Benim de elimden gelen en iyi şey, gol atmak. Bunu da şu an yapıyorum. Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ulaşabileceğimi sanmıyordum. Sahada her zaman en çok çalışanlardan biriyimdir. Yaptığım işten keyif alıyorum. Biz de 'Allah der ki, sen elinden geleni yap, ben sana yardım edeceğim.' diye bir laf vardır."



"Cenk Tosun müthiş bir futbolcu"

Brezilyalı yıldız, gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun'la ilgili, "Cenk Tosun müthiş bir futbolcu. Önünde uzun yıllar var, güzel bir kariyere sahip olacaktır diye düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gol atamadığı dönemde taraftarların gerçekleştirdiği "Gol duası"ndan haberi olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti:

"Ne kadar çok isterseniz o olur. Gol atamadığım dönemde taraftarlarımız gibi ben de dua ettim. Kramponlarımı elime aldım ve dua ettim. Sadece gol atayım diye dua etmedim, ben Allah'ın bana en iyiyi vermesini istedim. O arkadaşlar bana çok pozitif bir enerji yükledi diye düşünüyorum. Belki de duaları kabul oldu, şu an hepimiz mutluyuz."



"Kariyerimin dönüm noktası, 2005'te CSKA Moskova ile kazandığım UEFA Kupası'ydı"

Futbolcuların kariyerlerindeki kritik dönemlerde verdikleri kararların, geleceklerini şekillendirdiğini kaydeden Vagner Love, "Benim için kariyerimin dönüm noktası, 2005'te CSKA Moskova ile kazandığım UEFA Kupası'ydı. Çünkü o zaman gol kralı olmuştum. Rusya'dan ilk kez bir takım, UEFA Kupası'nı almıştı." diye konuştu.

Kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Rusya'yı 'İkinci evim' diyerek anlatan Brezilyalı forvet, CSKA Moskova'da forma giydiği dönemde Avrupa'nın önemli takımlarından transfer teklifleri aldığını açıkladı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde futbol oynamadığı için pişman olmadığını vurgulayan Love, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CSKA Moskova'dayken, İngiltere'den, İtalya'dan ve Almanya'dan teklifler aldım ama başkanımız beni çok seviyordu. Hatta birkaç kez yüz yüze konuştum. 'Artık Avrupa'da oynamak istiyorum.' dedim ama o da 'Sen kulübün önemli bir parçasısın, hayatta bırakmam.' dedi. Rusya'da kaldığım ve Avrupa'nın önemli liglerine gitmediğim için pişman değilim. Rusya'da çok mutluydum, çok iyi vakit geçirdim. Rusya, kalbimde farklı bir yere sahip. Orası benim ikinci evim. Alanya tribünlerine de Rus taraftarlar geliyor, bana verdikleri sevgi paha biçilemez."



"Love lakabını aldığım için utanıyorum"

Gerçek adı Vagner Silva de Souza olan Brezilyalı futbolcu, 'Love' lakabını aldığı hikayeyi anlatmaya utandığını söyledi.

Brezilyalı yıldız golcü, 'Love' lakabını almasını şöyle anlattı:

"Bu, çok utanç verici bir olay. 18-19 yaşındayken kampa kız arkadaşlarımız geldi, o olaydan sonra adımın arkasına 'Love'ı eklediler. Bu lakabı aldığım için utanıyorum. Futbolcular, adının bu tarz bir şeyle anılmasından utanır ama artık benim adım öyle kaldı. 'Love' lakabı, üzerime yapıştı."



"Mavi saçlar bir markaydı ama artık kel bir futbolcuyum"

Vagner Love, kendisi ile özdeşleşen mavi saçlarından zor vazgeçtiğini aktardı.

"Vagner Love o saçlarla bir markaydı." diyen tecrübeli futbolcu, "Biliyorsunuz o saçlar orjinal değildi. Gerçek saçım kıvırcıktı, onların ucuna ekler yapıyorduk. Yaşım 32 oldu, artık kel bir oyuncuyum. Onların tutması mümkün değildi, söktük. Maalesef mi diyeyim, iyi ki oldu mu diyeyim bilemiyorum. Bunun iyi yönü sabah kalkınca saçımı düzelteceğim diye düşünmüyorum. Çünkü mavi saçı yapmak yaklaşık 3 saatimi alıyordu." ifadelerini kullandı.



"Brezilyalı oyuncuların teknik ve çabuk olmasının nedeni salon ve plaj futboludur"

Brezilya'da çok küçük yaşlarda babasının aldığı bir topla futbola başladığını söyleyen Vagner Love, "Her şey bu topla başladı. Önceleri sokakta arkadaşlarımla oynuyordum, 8 yaşında salon futboluna merak sardım. Orada 5-6 ay vakit geçirdim ama içime sinmedi, aradığım şey bu değildi. Sonra yeniden yeşil zemindeki futbola döndüm." diye konuştu.

Çevresindekilerin bir kulübe gitmesi yönündeki tavsiyeleri üzerine Rio de Janeiro'nun küçük ama ünlü kulüplerinden biri olan Bangu'da altyapı eğitimini almaya başladığını dile getiren Love, "Bangu Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde hayatımda en keyif aldığım işi yapıyorum, aynı zamanda geçimimi sağlıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çok sevmese de salon futbolunun Brezilya için büyük önem taşıdığının altını çizen Vagner Love, "Tarihte ve günümüzde salon futbolu, Brezilya için önemli bir yere sahip. Bazı insanlar buna başlıyor, orada kalıyor, bazıları da benim ve Alex gibi adapte olamayıp oradan ayrılıyor. Brezilyalı oyuncuları nasıl tarif edersiniz, teknik, çabuk futbolcular. Brezilyalı oyuncuların teknik ve çabuk olmasının nedeni salon ve plaj futboludur. Oyuncular orada dar alanda çabukluğunu, tekniğini geliştiriyor. Çünkü çok hızlı düşünüp, karar vermeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Birçok futbolcu gibi çocukluğunda çeşitli zorluklar yaşadığını aktaran Brezilyalı oyuncu, "Benim de ailem çok zorluk yaşadı. Önemli olan bu zorluklardan ne anladığımız ve bu zorlukların bize ne kattığıdır. Geçmişte zorluklar çekmek, şu dönemde elimizde olan her türlü varlığın değerini daha iyi anlamamızı sağlar. Ailemle zaman geçirirken, antrenmanda, anın tadını en üst seviyede çıkarıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"15 yaşımda beni Vasco da Gama'dan gönderdiler"

Futbolun Brezilya'da büyük bir endüstri olduğunu ifade eden Vagner Love, 13 yaşında menajerlik şirketi için çalışan birilerinin kendisini bulduğunu ve Vasco da Gama Kulübüne denenmek için götürüldüğünü anlattı.

Çıktığı ilk antrenmanda beğenildiğini ve kulübe kabul edildiğini belirten Love, şunları kaydetti:

"Ailem önce buna sıcak bakmadı, çünkü kulüp çok uzaktı. Yol parasını karşılayamazdık. İlk sene zorlukla gidip geldim, ikinci sene kulüpte kalmaya başladım. İki yıl geçmişti ama fiziksel olarak gelişimimi çok tamamlayamadım, bu nedenle 15 yaşımda beni Vasco da Gama'dan gönderdiler. Ufaktım çünkü, diğerleriyle mücadele ederken zorluk yaşıyordum. Daha sonra 1 yıl ara verdim, kendimi toparladım, o günlerde şu anda da birlikte çalıştığım menajerimle tanıştım. 'Devam etmen, yeniden başlaman, oynadığın futbolun keyfine varman gerek.' diyerek beni ikna etti."

Daha sonra ise Sao Paulo Kulübüne gittiğini, orada da beğenildiğini ancak evrak sorunları nedeniyle oradaki hikayesinin başlamadan bittiğini anlatan Vagner Love, "17 yaşında Palmeiras'a gittim ve orada ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım. O zaman Palmeiras 2. Lig'deydi, takımı şampiyon yaptık, en çok gol atan oyunculardan biri oldum. Süper Lig'de 6 ay oynadıktan sonra CSKA Moskova'ya transfer oldum ve Avrupa'daki hikayem böyle başladı. Daha sonra ise bugünlere kadar geldim." ifadelerini kullandı.