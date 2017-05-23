"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Vagner Love'dan Beşiktaş'a övgü

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon güzel bir rekabetin yaşandığını belirterek, "Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." dedi.

Vagner Love'dan Beşiktaş'a övgü

Brezilyalı golcü Vagner Love, AA'ya verdiği röportajda, Süper Lig'le ilgili düşüncülerini, Türkiye'deki günlerini anlatıp gol krallığı yarışını değerlendirdi, futbola başlangıcından bugüne geliş hikayesini özetledi.
Süper Lig'de attığı 21 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı, "Süper Lig, kaliteli ve zorlu bir lig. Her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor. Biraz daha yeni fikirlere açık olmak lazım. Farklı görüşteki insanlar, ligin kalitesini artıracaklardır. Bu sezon güzel bir rekabet vardı. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

"Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın elinde" 
Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan ayrılma kararı aldığı dönemde en iyi teklifi Aytemiz Alanyaspor'dan aldığını anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "O dönemde söylendiği gibi Türkiye'deki büyük takımlardan teklif almadım. Alanya, bana çok ciddi bir teklifte bulundu ve Alanya'yı seçtim." şeklinde konuştu.
Vagner Love, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği yönündeki haberlerle ilgili şunları kaydetti:
"Bana ulaşan bir teklif yok. Gelmişse bile bunu başkanımız biliyordur. Bir yıl daha sözleşmem var ve gelecek sezon Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın elinde. Ancak gerçekten burada çok mutluyum, ailem çok mutlu, bu da beni konsantre ediyor. Umarım herkes için en hayırlısı olur."

"(Türkçe olarak) Benim adım Vagner Love, hedefim krallık"
Vagner Love, Süper Lig'de bitime 2 hafta kaldığını hatırlatarak, sezon sonunda gol krallığına ulaşırsa çok mutlu olacağını ifade etti.
Gol krallığı yarışında Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 gol önünde yer alan Vagner Love, Türkçe olarak "Benim adım Vagner Love, hedefim krallık." ifadesini kullandı.

Etiketler; #vagner love #beşiktaş #Aytemiz Alanyaspor #spor toto süper lig
banner863
Önceki Haber
Zeugma Mozaik Müzesi rekor üstüne rekor kırıyor
Sonraki Haber
Akhisar Belediyespor yeni rekorların peşinde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.