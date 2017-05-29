Sarı-siyahlı kulüp, sözleşmeleri sona eren Cansu Çetin ve Özge Nur Yurtdagülen'le yolların ayrıldığını açıkladı

Voleybolda sezonu, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı zirvede tamamlayan VakıfBank, sözleşme süreleri dolan iki oyuncusuyla vedalaştı.



VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamada, kadroya 2015-2016 sezonunda dahil olan smaçör Cansu Çetin ve bu sezon başında takıma katılan orta oyuncu Özge Nur Yurtdagülen'le, sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.



Her iki oyuncuya, elde edilen şampiyonluklara katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.