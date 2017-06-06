Lyon’un 33 yaşındaki yıldızı Valbuena sarı-lacivertli formayı giymek için gün sayıyor. Valbuena, Fenerbahçe günlerine de çabuk alıştı. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolcularla sohbete bile başladı.

Fenerbahçe, Fransız yıldız Valbuena'yı dört gözle bekliyor... Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızla 2+1 yıllık sözleşme yaptı. Tecrübeli oyuncu da F.Bahçe günlerine çabuk alıştı.



YİĞİTHAN BİLE EKLİ!



Takvim'de yer alan habere göre, Fransa'da arkadaşlarına ve ailesine her fırsatta Türkiye'ye gideceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Valbuena'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi... Valbuena'nın instagram hesabında F.Bahçeli futbolcuları eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Transfer söylentilerinin ilk günlerinde listesindeki sayı azdı. Ancak dün Yiğithan Güveli'nin bile ekli olması, 'Artık bu iş bitti' olarak yorumlandı.



YÖNETİMDEN ÖZEL HAZIRLIK



Fransız yıldız için F.Bahçeli yöneticilerin görkemli bir imza töreni hazırlaması bekleniyor.



ulusalkanal.com.tr