Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
Takımla sohbete bile başladı! 2+1 yıllığına Fenerbahçe'de
"Eğer yeni bir darbe teşebbüsü olursa..."
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları zirvede! Çeyrek altın ne kadar?
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!
Şenol Güneş 'kalsın' dedi ama... Büyük şok!

Valbuena, Fenerbahçe'de

Lyon’un 33 yaşındaki yıldızı Valbuena sarı-lacivertli formayı giymek için gün sayıyor. Valbuena, Fenerbahçe günlerine de çabuk alıştı. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolcularla sohbete bile başladı.

Valbuena, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fransız yıldız Valbuena'yı dört gözle bekliyor... Sarı-lacivertliler, Fransız yıldızla 2+1 yıllık sözleşme yaptı. Tecrübeli oyuncu da F.Bahçe günlerine çabuk alıştı.

YİĞİTHAN BİLE EKLİ!

Takvim'de yer alan habere göre, Fransa'da arkadaşlarına ve ailesine her fırsatta Türkiye'ye gideceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Valbuena'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi... Valbuena'nın instagram hesabında F.Bahçeli futbolcuları eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Transfer söylentilerinin ilk günlerinde listesindeki sayı azdı. Ancak dün Yiğithan Güveli'nin bile ekli olması, 'Artık bu iş bitti' olarak yorumlandı.

YÖNETİMDEN ÖZEL HAZIRLIK

Fransız yıldız için F.Bahçeli yöneticilerin görkemli bir imza töreni hazırlaması bekleniyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #lyon #Valbuena #fenerbahçe
banner863
Önceki Haber
Caner Erkin'den itiraf: Fenerbahçe'de oynarken...
Sonraki Haber
İzmir'de 18 avukata FETÖ'den gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.