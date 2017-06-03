Fenerbahçe'de Adanaspor maçında forma giyemeyecek olan Robin van Persie Hollanda'ya gitti

Süper Lig’deki son maçına Adana karşısında çıkacak Fenerbahçe’de ağrılarını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan Robin van Persie ülkesine gitti.



Habertürk'ün haberine göre, Hollandalı’nın yerine ileri uçta Emenike’nin sol kanatta ise Moussa Sow’un görev alacağı bildirildi.



Kanarya’da sarı kart cezalısı Skrtel de bugün forma giyemeyecek.



ulusalkanal.com.tr