van Persie'ye sevk yok!

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş maçındaki hareketiyle gündeme damga vuran van Persie'yi PFDK'ya sevk etmiyor. Temsilci raporlarında Hollandalı yıldızın adı bile geçmedi...

TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu! Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi.



Sporx'in haberine göre; yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, "ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu.



"TAYTIMI DÜZELTİYORDUM"



Sabah'ta yer alan habere göre; Oğuzhan'ın yaptığı hareketin hiç konuşulmadığını belirten Van Persie, "Maç boyunca da sürekli burnunu yukarı kaldıran bir hareket yaptı. Hollanda'da bu hareket küfürdür... Oğuzhan bu hareketi, Hollanda'da yapsa 1 ay ceza alır... Ben de golümü atınca sevincimi onun önünde kayarak gösterdim" şeklinde konuştu. Maç bittikten sonra saha kenarında bekleyen Tosic'in üzerine yürüdüğünü, Caner'in de küfür ettiğini ileri süren Van Persie, elini şortuna sokmasını ise, "Şortumun altında tayt vardı ve sürekli toplanıyordu. Ben de taytımı düzeltiyordum. Bunu her maç yaparım" sözleriyle savundu.



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