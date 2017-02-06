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VAR Proje Toplantısı Zürih'te başladı

FIFA, TFF, IFAB ve Kulüpler Birliği Vakfından yetkililerin katıldığı toplantıda projenin teknolojik alt yapısına dair FIFA yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı

VAR Proje Toplantısı Zürih'te başladı

FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile Kulüpler Birliği Vakfından yetkililerinin katıldığı ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçiş hazırlıklarının ele alındığı VAR Proje Toplantısı, başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın Zürih'teki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Rosetti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan, vakfın genel sekreter vekili Mustafa Eröğüt, FIFA Baş Teknik Sorumlusu Marco van Basten, FIFA Teknoloji Departmanı Müdürü Johannes Horzmuller, FIFA Teknoloji Departmanı Sorumlusu Danielle Diana ile oyun kurallarından sorumlu olan IFAB'ın genel sekreteri Lukas Brud katıldı.

Toplantının ilk günkü bölümünde katılımcılar, projenin teknolojik alt yapısına dair FIFA yetkilileri tarafından bilgilendirildi. IFAB'ın merkezinde yarın gerçekleştirilecek toplantıda ise projenin hakemlik esaslarına dair bilgilendirme ve değerlendirme yapılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #video yardımcı hakem #VAR Proje Toplantısı #Uluslararası Futbol Birliği Kurulu #Türkiye Futbol Federasyonu #TFF #IFAB #futbol #fifa
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