Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk testi, yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.

Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk testi, yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir Kulübü'nün alt yapı takımları arasında saat 11.00'de başlayacak maçta hakemler, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni bir müsabakada ilk kez uygulayacak.



Türkiye'deki ilk VAR testini, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da izleyecek.



Müsabakayı basın mensupları da takip edebilecek.



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