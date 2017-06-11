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Vodafone KaraKartal'lılar birbiriyle mücadele edecek

Vodafone KaraKartal programının mevcut ve eski üyelerinden oluşan 44 kişilik bir grup, yarın Vodafone Park'ta top koşturacak.

Vodafone KaraKartal'lılar birbiriyle mücadele edecek

Vodafone KaraKartal platformunun mevcut ve eski üyelerinden oluşan 44 kişilik bir grup, yarın Vodafone Park'ta sahaya çıkacak.

Şirket açıklamasına göre, Beşiktaş ile Türk spor tarihinin "en büyük" sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal platformu kapsamında Beşiktaşlı aboneleri için özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Programın mevcut ve eski üyelerinden oluşan 44 kişilik bir grup, yarın Vodafone Park'ta top koşturarak "unutulmaz" bir maç deneyimi yaşayacak.

Vodafone KaraKartal üyleleri, maç öncesinde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı antrenörlerden taktik aldıktan sonra takım otobüsüyle Vodafone
Park'a gelecek. Kadın ve erkeklerden oluşan karma grup, "Siyah" ve "Beyaz" olmak üzere 22'şerli iki takıma ayrılarak maç yapacak. Saat 16.00'da başlayacak maç 40 dakika sürecek ve maçı Vodafone KaraKartal abonelerinin aileleri de Batı VIP tribününden izleyecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Vodafone Park #Vodafone KaraKartal #Vodafone #maç
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